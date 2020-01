Denník adoptívnej maminky časť 3,

Jediné čo nebolo ako v tých filmoch ,bolo to že sme sa nerozbehli za sebou v spomalenom zábere, čo bolo pochopiteľné vzhľadom k tomu ,že my sme ju nechceli vystrašiť a ona samozrejme netušila kto sme a prečo sme tam .

Dievčatko je úžasné. Ja sa snažím si nenápadne utierať slzy a čakáme na pokyny ako deti na učiteľku , pán TáTa mi stláča ruku a ideme dnu do toho veľkého domu, kde bývajú staršie deti a majú napr. veľkú herňu, kam nás vzali, aby sme sa s princeznou spoznali . Som nadšená, lebo darčeky mali úspech a pán TáTa je ešte viac, lebo žiadanejší je práve ten jeho darček (darček ktorý vybral on, hracia a svietiaca húsenička). dievčatko s nami bolo 2 hodiny ,plné hry a srandy ,a po nich nasledoval rozhovor s pani psychologičkou , ktorá nám povedala " no, nebolo to zlé na 1. stretnutie, ale uvidíme ako to pôjde nabudúce ",zároveň nás upozornila ,že prvé 3. stretnutia bude s nami a sledovať ako to pôjde . Vo mne bol samozrejme stres pred každým stretnutím , ale upokojoval nás fakt, že po 3 stretnutí sme mali dostať vypracovanú správu od pani odborníčky, ktorá šla na súd aby sme si mohli princeznú vziať domov . Samozrejme ide o nás však? A teda to by sme neboli my, keď by nás nestretli nejaké komplikácie, a to by neboli naše súdy aby nekomplikovali rodinám životy . Nebudem to rozpisovať , nechce sa mi zlostiť ,každopádne z 3-4 návštev boli 4 mesiace intenzívneho dochádzania za princeznou, kým sme po každodennom vyvolávaní nedostali od pani sudkyne stanovený termín pojednávania, aby sme si mohli slečnu vziať domov. Cesta domov ? Komédia ! Princeznej trvalo presne 20 minút aby sa s nami cítila ako doma , myslím , že hneď pochopila , že jej asi nikde lepšie nebude "hi hi" . Nebudem klamať, nebolo to ľahké už po 2. týždňoch prišla prvá hádka kvôli dieťaťu. No samozrejme sme to hneď prehodnotili, zatrhli a sladké časy princeznej Jaji, ktorá mohla všetko a robila si s nami čo chcela skončili .. Nastala éra pravidiel a mantinelov, ktorá trvá doteraz a sme šťastný, že naša princezná je opäť tou milou , rozkošnou a spokojnou princeznou za akou sme chodili a tak fakt, že je to najdokonalejšie stvorenie sa nemení .

No , ale aby som pokračovala okrem toho , že nastal čas pravidiel a režimu , jej príchodom k nám nastal čas presnejšie mesiac čakania na 1. pojednávanie . Súdna sieň sa blíži " he he " .