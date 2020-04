Denník adoptívnej maminky časť Karanténa

Pozitíva, -Sme spolu - Deti sú spokojnejšie lebo sa im viac spolu venujeme . Hmm sú len 2 pozitíva ktoré ma napadajú v poriadku , alebo ich je málo ? .. tak poďme na Negatíva .- Sme spolu

Dnes nejak prežívam celý deň ponorku , samozrejme nie svojou vinou :) , a veľmi sa zamýšľam nad tým čo mi dáva a čo berie táto karanténa ( lebo Korona mi zatiaľ nevzala nič chvalabohu ) obzvlášť v tento veľkonočný čas.

Tak si to zosumarizujem lebo ja mám rada vo veciach jasno .

- tak Pozitíva -

-Sme spolu

- Deti sú spokojnejšie lebo sa im viac spolu venujeme

Hmm sú len 2 pozitíva ktoré ma napadajú v poriadku , alebo ich je málo ? .. tak poďme na

Negatíva ..

- Sme spolu

No , isto mi každý dá za pravdu , že to , že je s niekym ( aj keď ho miluje ako koňa ) zavretý doma 24h. Je síce krásne a super, čarovné a neviem aké ešte , ale neznamená to , že loď tejto dokonalej rozprávky nenabehne na nejaký ľadovec , každý chápe, čo som tým chcela povedať . Aby som ale neznela nejak pesimisticky, lebo mi maminky na dovolenke sme na karanténu aj tak v podstate zvyknuté ,chcem pred všetkými, ktorých ich loď ešte nestiahla dole ani na chvíľku sňať klobúk dole a na vaše zdravíčko si dám večer pohár vína .

A teraz pozitívnejšie toto je asi správne obdobie nájsť si čas na seba samých a nezabúdať na to. Ja si to ako mnoho iných vecí zabúdam pripomínať , niekedy sa zas hanbím jasne povedať , že haloo do prčic chcem svoju chvíľu lebo inač skončím zle . Dnes som to potrebovala mala som od rána ťažký deň , a večer už nastúpila úzkosť ,plač , zúfalstvo a rôzne iné pocity spojené s, v mojom prípade slabšou depresiou . Tak som sa len na pár minút zavrela s hudbou v spálni , ukradla si čas na napísanie tohto blogu ( jedna z top možností na psychohygienu u mňa) a zázrak sa stal, úsmev nastal :) .

Takže aby ste toto nebrali ako nejakú psy. radu , alebo nariekanie , nič z toho to nieje, je to len výcuc z môjho diára dôležitých aktivít aby sa nikomu ani mne nestalo , že by sa vďaka izolácií dostal do zlých psychických stavov , hlavne aby sme nikdy nezabúdali , že máme prečo mať úsmev na tvári .

Čiže hurá do kníh , cvičenia , hier , kreslenia a čohokoľvek čo nás baví , nech sa naša tvár úsmevu nezbaví . Zábave zdar

Ospravedlňujem sa za možnú pesimickosť "diela" no verím , že pochopíte , čo som chcela povedať . :) Tak si užime všetci krásne veľkonočné sviatky najviac ako sa len dá .

S úsmevom haaa.. sa dívam na svet s úsmevom ... :)